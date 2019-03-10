Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Açık Bahçe Kapısından Çıkan Çocuklardan Birine Otobüs Çarptı

Dha Dış - Açık Bahçe Kapısından Çıkan Çocuklardan Birine Otobüs Çarptı

1 saat önce

Tayland'da 2 çocuk, açık bırakılmış olan bahçe kapısından yola çıktı.

Dha Dış - Açık Bahçe Kapısından Çıkan Çocuklardan Birine Otobüs Çarptı, System.String[]
Tayland'da 2 çocuk, açık bırakılmış olan bahçe kapısından yola çıktı. Çocuklardan birine otobüs çarptı.

Yaşanan anlar evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki çocuğun, kilitli olmayan ve  açık bırakılmış kapıdan çıktıkları görülüyor. Durumu fark eden anne, hemen çocukların yanına koşuyor ancak çocuklardan biri hızla yola koşunca, o sırada hızla gelmekte olan bir otobüs çarpıyor. Kadın çocuğu yerden kaldırıyor. Hareket etmeyen çocuk, hastaneye kaldırılıyor. Görünütlerin yayınlandığı platformda çocuğun sağlık durumuna dair detay verilmezken; ailenin en ufak ihmalinin bedelinin ne kadar ağır olacağı yorumlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Çocuklarin bahçe kapısını açıp çıkmaları

Annenin koşması

Çocuğun yola koşması ve otobüs çarpması

Kadının çocuğu yerden kaldırması

Bir başka kadının diğer çocuğu kucaklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:40 Kaynak: DHA

Anne, Tayland, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu

30 Bin Lira Devlet Desteği İle Kendi İşinin Patronu Oldu Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Açık Bahçe Kapısından Çıkan Çocuklardan Birine Otobüs Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]