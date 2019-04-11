Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Afd'nin Adayı Otten de İlk Turda Seçilemedi

Dha Dış - Afd'nin Adayı Otten de İlk Turda Seçilemedi

1 saat önce

Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), Federal Meclis Başkan Yardımcılığı üçüncü adayı Federal Savunma Komisyonu üyesi emekli asker olan Gerold Joachim Otten de yapılan ilk tur seçimde, beklenildiği gibi gerekli oyu alamadığı bildirildi.

Dha Dış - Afd'nin Adayı Otten de İlk Turda Seçilemedi, System.String[]
Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), Federal Meclis Başkan Yardımcılığı üçüncü adayı Federal Savunma Komisyonu üyesi emekli asker olan Gerold Joachim Otten de yapılan ilk tur seçimde, beklenildiği gibi gerekli oyu alamadığı bildirildi.  

Alman devlet televizyonu ARD'de son dakika gelişmesi olarak geçilen haberde, AfD'nin yeni adayı 63 yaşındaki ordu emeklisi Gerold Joachim Otten'e, partisinin önceki adayları Mariana Harder-Kühnel ve Albrecht Glaser gibi ilk turda Federal Meclis'ten ret kararı çıktığı paylaşıldı.

AfD'nin Meclis Başkan Yardımcılığı makamına üçüncü adayı Otten için yapılan oylamada, 210 evet, 393 hayır ve 31 çekimser oyun çıktığı bildirilen haberde, gözlerin ikinci turda çıkacak oylara çevrildiği söylendi.

Federal Meclis iç tüzüğüne göre, çatısı altında grubu bulunan her partiye bir başkan yardımcılığı koltuğu mecburiyeti bulunuyor. Adayın üç turda da gerekli oyu alamaması durumunda, partisi yeni bir ismi aday göstermek zorunda.

Uzmanların tahminlerine göre, önceki iki adayı seçilemeyen AfD'nin Meclis başkan yardımcılığı koltuğuna yeni adayı Federal Savunma Komisyonu üyesi Gerold Joachim Otten'in, üçüncü turda seçilmesi bekleniyor. - Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:04 Kaynak: DHA
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