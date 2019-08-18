Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Afganistan'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi
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DHA DIŞ- Afganistan'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

1 saat önce

Afganistan'da polis, gece yaptığı operasyonda 1 ton patlayıcı ele geçirdi.

DHA DIŞ- Afganistan'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi, System.String[]
Afganistan'da polis, gece yaptığı operasyonda 1 ton patlayıcı ele geçirdi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kandehar bölgesinde yapılan operasyonda 1 ton patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tür ele geçirmelerin, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (ANDSF) teröristlerin yıkıcı faaliyetlerini ve sivillerin korunmasını engelleme konusundaki 'sürekli artan kabiliyetini' gösterdiği belirtildi.


İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
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