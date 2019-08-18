DHA DIŞ- Afganistan'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi
1 saat önce
Afganistan'da polis, gece yaptığı operasyonda 1 ton patlayıcı ele geçirdi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
'da polis, gece yaptığı operasyonda 1 ton patlayıcı ele geçirdi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kandehar bölgesinde yapılan operasyonda 1 ton patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, bu tür ele geçirmelerin, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (ANDSF) teröristlerin yıkıcı faaliyetlerini ve sivillerin korunmasını engelleme konusundaki 'sürekli artan kabiliyetini' gösterdiği belirtildi.
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