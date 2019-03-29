Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Afganistan'da Bir Fetö Okulu Daha Türkiye Maarif Vakfı'na Devrediliyor

Dha Dış - Afganistan'da Bir Fetö Okulu Daha Türkiye Maarif Vakfı'na Devrediliyor

56 dakika önce

– Afgan medyası, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devri için güvenlik kuvvetlerinin sabah erken saatlerde okula gittiklerini duyurdu.

Dha Dış - Afganistan'da Bir Fetö Okulu Daha Türkiye Maarif Vakfı'na Devrediliyor, System.String[]
– Afgan medyası, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devri için güvenlik kuvvetlerinin sabah erken saatlerde okula gittiklerini duyurdu. TOLONews kanalı, Afgan güvenlik kuvvetlerinin erken saatlerde Celalabad'da bulunan FETÖ'ya ait bir erkek lisesine gelerek, okulun TMV'ye devri için işlemleri başlattıklarını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:23 Kaynak: DHA

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