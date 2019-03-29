Dha Dış - Afganistan'da Bir Fetö Okulu Daha Türkiye Maarif Vakfı'na Devrediliyor

– Afgan medyası, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devri için güvenlik kuvvetlerinin sabah erken saatlerde okula gittiklerini duyurdu.

– Afgan medyası, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devri için güvenlik kuvvetlerinin sabah erken saatlerde okula gittiklerini duyurdu. TOLONews kanalı, Afgan güvenlik kuvvetlerinin erken saatlerde Celalabad'da bulunan FETÖ'ya ait bir erkek lisesine gelerek, okulun TMV'ye devri için işlemleri başlattıklarını duyurdu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu

ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun

Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık

Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı