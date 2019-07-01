DHA DIŞ- Afganistan'da bombalı araç patladı: 53 yaralı
31 dakika önce
Afganistan'da bombalı araç ile yapılan saldırıda, 53 kişi yaralandı.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:22 Kaynak: DHA
'da bombalı araç ile yapılan saldırıda, 53 kişi yaralandı. Yararlılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Kabil
şehrinde, yerel saat ile 8.00 sıralarında meydana gelen patlamada, 53 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı
'nın yaptığı açıklamada, yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede silahlı saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtilirken; bölgeye giden yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Bombalı araç ile yapılan saldırıyı henüz üstenen olmadı.
Görüntü Dökümü
----------------------------
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
-Patlamanın meydana geldiği bölgenin farklı açılardan görüntüleri
- Afganistan
Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi
Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü
Bitlisli kadınlar çamurdan para kazanıyor
Florijana Ismaili, Como Gölü'nde kayboldu