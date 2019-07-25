DHA DIŞ- Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı

Afganistan 'da motosikletli bir saldırgan, intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.

Saldırı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel saatle 8.10 sıralarında düzenlendi. Motosikletli bir kişi, Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir otobüse intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken; 10 kişi ise yaralandı. Yetkililer, saldırıyı üstlenen olmadığını bildirirken; yaralı ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.