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DHA DIŞ- Afganistan'daki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

53 dakika önce

Afganistan'da bir otelde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi.

DHA DIŞ- Afganistan'daki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi, System.String[]
Afganistan'da bir otelde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralanmıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Shahr-e Dubai Oteli'nde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, saldırının intihar bombacısı Abu Asim Al-Pakistani tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Görüntü Dökümü
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-Saldırının düzenlendiği otelin görüntüsü
-İnsanların panik anları

DGS Saati 10: 10 Tarihi 18.08.2019 - Haber Kodu : 190818033


Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
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