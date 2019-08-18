DHA DIŞ- Afganistan'daki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
53 dakika önce
Afganistan'da bir otelde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
'da bir otelde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralanmıştı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Shahr-e Dubai Oteli'nde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, saldırının intihar bombacısı Abu Asim Al-Pakistani tarafından düzenlendiğini açıkladı.
Görüntü Dökümü
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-Saldırının düzenlendiği otelin görüntüsü
-İnsanların panik anları
DGS Saati 10: 10 Tarihi 18.08.2019 - Haber Kodu : 190818033
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