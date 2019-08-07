DHA DIŞ - Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü
1 saat önce
Afganistan'da meydana gelen patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:10 Kaynak: DHA
'da meydana gelen patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Başkent Kabil
'deki Khana bölgesinde, yerel saatle 09.15 sıralarında meydana gelen ve polis merkezini hedef alan patlamada 18 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin yaralandığı patlamada, civardaki evlerde de maddi hasar oluştuğunu yazdı.
Ayrıca, sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın gerçekleştiği bölgeye yaklaşık 30 ambulansın gönderildiği duyurulmuştu.
Görüntü Dökümü
GÖRÜNTÜLER DGS'DE
----------------------------------
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
SAATİ – 09: 32, TARİHİ - 07.08.2019 - Haber Kodu : 190807021
Afganistan'da polis karakoluna saldırı: Patlamada 95 kişi yaralandı Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi