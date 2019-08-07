Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü

1 saat önce

Afganistan'da meydana gelen patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

DHA DIŞ - Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, System.String[]
Afganistan'da meydana gelen patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Başkent Kabil'deki Khana bölgesinde, yerel saatle 09.15 sıralarında meydana gelen ve polis merkezini hedef alan patlamada 18 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin yaralandığı patlamada, civardaki evlerde de maddi hasar oluştuğunu yazdı.
Ayrıca, sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın gerçekleştiği bölgeye yaklaşık 30 ambulansın gönderildiği duyurulmuştu.
Görüntü Dökümü
GÖRÜNTÜLER DGS'DE
----------------------------------
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
SAATİ – 09: 32, TARİHİ - 07.08.2019 - Haber Kodu : 190807021


Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da polis karakoluna saldırı: Patlamada 95 kişi yaralandı
Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]