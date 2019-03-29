Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Ağaca Çarparak Yere Çakılan Planör Kazası Kamerada

Dha Dış – Ağaca Çarparak Yere Çakılan Planör Kazası Kamerada

1 saat önce

– Polonya'da içinde 2 kişinin bulunduğu bir planör, iniş yapmaya çalıştığı sırada kanadı bir ağaca çarparak yere çakıldı.

Dha Dış – Ağaca Çarparak Yere Çakılan Planör Kazası Kamerada, System.String[]
Polonya'da içinde 2 kişinin bulunduğu bir planör, iniş yapmaya çalıştığı sırada kanadı bir ağaca çarparak yere çakıldı. Pilotun ağır yaralandığı kaza, planörün kanadında bulunan kameraya tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polonya'da bir pilot ve yardımcısı, planör ile bir süre uçtuktan sonra iniş yapmak için alçalmaya başladı. İlk denemede başarısız olan ekip, tekrar yükselerek manevra yaptı ve bir daha alçalmaya başladı. Planörün manevra yaptığı sırada kanadı, bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile planör hızla yere çakıldı. Burun kısmından çakılan uçağın pilotu ağır yaralandı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan yardımcı pilot derhal yardım talebinde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri pilot ve yardımcısını hastaneye kaldırdı.

Yaşanan o anlar ise planörün kanadına takılmış olan kamera tarafından an be an kaydedildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Planörün pilotunun iniş yapmaya çalışması

Planörün ikinci iniş denemesi için U dönüşü yapması

Planörün kanadının ağaca çarpma anı

Kokpit bölümünün yere çakılma anı

Kokpitten düşen pilot ve yardımcısı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

Pilot, Polonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimler İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi Kamyon Şoförlüğünü Bırakıp Girdiği Makine Üretim İşinde Destan Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 12:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Ağaca Çarparak Yere Çakılan Planör Kazası Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]