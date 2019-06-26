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DHA DIŞ- Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu

1 saat önce

Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek bulduABD, (DHA)- ABD'nin Georgie eyaletinde meydana gelen olayda, polis ekipleri ormanda plastik bir torbaya sarılmış ve yeni doğmuş bebek buldu.

DHA DIŞ- Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu, System.String[]
DHA DIŞ- Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu
ABD, (DHA)- ABD'nin Georgie eyaletinde meydana gelen olayda, polis ekipleri ormanda plastik bir torbaya sarılmış ve yeni doğmuş bebek buldu. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.
Olay, Gerogia eyaletindeki Atlanta şehrinin kuzeyindeki Cumming bölgesindeki bir ormanda 6 Haziran'da meydana geldi. Ormanlık bölgeden gelen sesler üzerine yapılan ihbar sonucu bölgeye gelen polis ekipleri, plastik torbaya sarılı halde yeni doğmuş bir bebek buldu. Bebeğe, 'India Bebek' ismi verilirken; bebeğin bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin annesine ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:32 Kaynak: DHA
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