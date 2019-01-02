Dha Dış - Ağlara Takılı Deniz Kaplumbağalarını Böyle Kurtardılar

Dha DIŞ - Ağlara takılı deniz kaplumbağalarını böyle kurtardılarMeksika, (DHA) ? Dünya turuna çıkan Norveçli kardeşler, Pasifik Okyanusu'nda balık ağları ve plastik atıklara takılmış 4 deniz kaplumbağasını kurtardıkları videoyu yayınladı.

Dha DIŞ - Ağlara takılı deniz kaplumbağalarını böyle kurtardılar



Meksika, (DHA) ? Dünya turuna çıkan Norveçli kardeşler, Pasifik Okyanusu'nda balık ağları ve plastik atıklara takılmış 4 deniz kaplumbağasını kurtardıkları videoyu yayınladı. Video sosyal medyada büyük destek gördü.



Magnus ve Sverre Wiig isimli Norveçli kardeşler Meksika'nın, Puerto Vallarta şehrinde Pasifik Okyanusu'a tekneyle açıldıkları sırada balık ağları ve plastik atıklara takılmış dört deniz kaplumbağası gördü.



Sverre'nin çektiği görüntülerde, ağa takılmış kaplumbağaları gören kardeşlerden Magnus, teknelerinde bulunan küçük botla kaplumbağalara doğru yöneliyor. İlk kaplumbağayı kolayca kurtaran Magnus, diğer kaplumbağaları kurtarmak için makas kullanıyor. Kurtarılan kaplumbağalar tekrar denize bırakılırken; ağlar ve plastik atıklar bota alınıyor.



DENİZ KİRLİLİĞİ TAMHİNLERİN ÖTESİNDE



Newcastle Üniversitesi akademisyenleri, Pasifi Okyanusu'nda yürüttükleri çalışmalarda deniz kirliliği konusunda 'çok endişe verici bulgular var' açıklamasında bulunmuştu. Pasifik Okyanusu'nun en derin noktalarında yaşayan hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada muhtemelen plastik şişe, ambalaj ve sentetik kıyafetlerden kaynaklanan plastik lifler bulunduğunu ortaya konulmuştu.

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