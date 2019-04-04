Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Akar, Kosova'da Konuştu: Aramızdaki Fetö Engelini Süratle Kaldıralım

Dha Dış - Akar, Kosova'da Konuştu: Aramızdaki Fetö Engelini Süratle Kaldıralım

17 dakika önce

– Resmi ziyareti kapsamında Kosova'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosovalı mevkidaşı iye görüşmesinde yaptığı konuşmada, "Aramızdaki FETÖ engelini süratle kaldıralım. Bundan bir an önce kurtulmalıyız" dedi.

Dha Dış - Akar, Kosova'da Konuştu: Aramızdaki Fetö Engelini Süratle Kaldıralım, System.String[]
– Resmi ziyareti kapsamında Kosova'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosovalı mevkidaşı iye görüşmesinde yaptığı konuşmada, "Aramızdaki FETÖ engelini süratle kaldıralım. Bundan bir an önce kurtulmalıyız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Priştine'de Kosova Savunma Bakanı Rüstem Berişa ile bir araya geldi. Kosova Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından baş başa görüşen iki bakan daha sonra, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Ziyareti için Bakan Akar'a teşekkür eden Berişa, Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa dikkat çekti. Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Berişa, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da artmasına yönelik temennisini dile getirdi. Milli Savunma Bakanı Akar ise iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti. Karşılıklı ziyaretlerin zaten iyi olan ilişkileri daha da geliştireceğine yönelik inancını dile getiren Bakan Akar, askeri, siyasi ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğinin artarak devam etmesinin gerekli olduğunu söyledi.

FETÖ ile mücadelenin önemine de değinen Bakan Akar, "Aramızdaki FETÖ engelini süratle kaldıralım. Bundan bir an önce kurtulmalıyız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:09 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Kosova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Son Dakika! Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı Tarihe Geçecek Uçuş İçin Sadece 19 Kişilik Bilet Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 16:26:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Akar, Kosova'da Konuştu: Aramızdaki Fetö Engelini Süratle Kaldıralım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]