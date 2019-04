Dha Dış - Akar, Kosova'da Konuştu Fetö Sorunun Ortadan Kaldırılması, Ülkelerimiz İçin Önemli

Dha DIŞ - Akar, Kosova 'da konuştu FETÖ sorunun ortadan kaldırılması, ülkelerimiz için önemliEnis TABAK, Prizren DHA ) - Kosova'da bulunan Milli Savunma Bakani Hulusi Akar Priştine 'deki resmi temasları ardından bugün Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'e geçti. Bakan Akar, 1999 yılından bu yana Kosova'da KFOR barış gücünde görevli Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlasını ziyaret etti. Daha sonra Prizren'deki tarihi Şadırvan'ı geze Akar, Cuma namazını Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'nde kıldı. Namaz sonrası cemaatle buluşan Akar, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğuna geçti.'KOSOVALI KARDEŞLERİMİZİN KEDERDE VE KIVANÇTA YANINDAYIZ'Kosova'da programları kapsamında temaslarda bulunduğunu söyleyen Akar, 'Kosovalı değerli bakanlarımıza görüştük, konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Başbakanla da görüştük. Buradaki faaliyetlerimiz gayet güzel gidiyor, askerler arasındaki ilişkilerimiz, siyasiler arasındaki ilişkilerimiz. Kosovalı kardeşlerimizin kederde ve kıvançta yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Burada bir an önce Kosova'nın güvenliğinin tam olarak sağlanması, diğer ekonomik konular dahil, askeri konular dahil yapılabilecek ne varsa biz Kosovalı kardeşlerimizle görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Elimizden gelen her türlü gayreti de göstereceğiz inşallah' dedi.'KOSOVA ORDUSU KARARINI DESTEKLİYORUM'Kosova ordusunun kurulması kararını değerlendiren Bakan Akar, 'Kosova'nın güvenlik kuvvetlerinden orduya geçişiyle alakalı Kosova'nın aldığı bir karar var. Biz tabi Kosovalıların tüm kararlarını desteklediğimiz gibi, bu kararı da destekliyorum. Bu konuda da elimizden gelen neyse bunu sağlayacağız ve umuyoruz, diliyoruz inşallah her şey güzel olacak ve Kosovalı kardeşlerimiz rahat ve huzur içinde hayatlarına devam edecek' dedi.'FETÖ SORUNUN ORTADAN KALDIRILMASI, ÜLKELERİMİZ BAKIMINDAN ÖNEMLİ'Bakan Akar FETÖ terörist bir teşkilattır, bunlar ülkemize 15 Temmuz'da hain bir darbe girişiminde bulundular ve bu çerçevede 251 vatandaşımızı katlettiler, 2 binden fazla vatandaşımızı yaraladılar. Bundan sonra bunların aramızda herhangi bir şekilde sorun olmasına sebebiyet vermememiz lazım. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterildiğini, bundan sonra gösterileceğine inanıyorum. Bu sorunun bir an önce temizlenmesi, bir an önce ortadan kaldırılması ülkelerimiz bakımından çok büyük önem arz ediyor. Bunun da Kosovalı kardeşlerim tarafından dikkate alınacağını ve her türlü tedbirin onlar tarafından yerine getirileceğine ben inanıyorum. Bekliyoruz, takip ediyoruz ve inşallah çok yakın gelecekte bu sorun ortadan kalkacak.