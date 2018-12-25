Dha Dış - Akıncı: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk'ü Dışlanamaz

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Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi