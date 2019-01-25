Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Alkollü Sürücüyü Fark Etti, Kazayı Kaydetti

Dha Dış - Alkollü Sürücüyü Fark Etti, Kazayı Kaydetti

3 saat önce

Dha DIŞ - Alkollü sürücüyü fark etti, kazayı kaydettiKaliforniya, (DHA) 'Alkollü sürücünün trafikteki diğer araçları tehlikeye attığı anlar ve kaza anı başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Dha DIŞ - Alkollü sürücüyü fark etti, kazayı kaydetti

Kaliforniya, (DHA) 'Alkollü sürücünün trafikteki diğer araçları tehlikeye attığı anlar ve kaza anı başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde meydana geldi. Alkollü sürücüyü fark eden trafikteki başka bir aracın sürücüsünün kayda aldığı görüntülerde, otoyolda ilerlemekte olan bir aracın sürücüsünün, tehlikeli şekilde sürekli en sağ ve en sol şeritler arasında şerit değiştirdiği görülüyor. Bir süre bu şekilde trafikte bulunan diğer araçları da tehlikeye atarak şerit değiştiren alkollü sürücü, yine en sağ şeritten sol şeride geçtiği sırada yoldan çıkıyor ve toprak alana girerek takla atıyor.

Bu sırada alkollü sürücüyü kayda alan ve kazayı gören arkadaki aracın sürücüsü de dahil olmak üzere trafikte bulunan araçlar yardım etmek için duruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:39 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nba All-Star'da İlk 5'ler ve Kaptanlar Belli Oldu ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek

Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:52:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Alkollü Sürücüyü Fark Etti, Kazayı Kaydetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]