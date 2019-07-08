DHA DIŞ - Alman Hükümet Sözcüsü: Suriye'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz
1 saat önce
– Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı basın açıklamasında, "Suriye'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:36 Kaynak: DHA
– Alman Hükümet
Sözcüsü Steffen Seibert
yaptığı basın açıklamasında, " Suriye
'ye kara birliği göndermeyi düşünmüyoruz" dedi.
ABD'nin Suriye'deki özel temsilcisi James Jeffrey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, " Almanya'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizin kısmen yerini almasını istiyoruz" diyerek Almanya'ya kuzey Suriye'ye kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yapmıştı.
Bunun üzerine basın toplantısında konuşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Washington'un bu çağrısını reddederek, "Hükümetin, DEAŞ'e karşı mevcut önlemlere bağlı kalmayı planladığını söylediğimde, bilindiği gibi bu aynı zamanda kara birliği gönderilmeyecek anlamına da geliyor" ifadelerini kullandı.
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