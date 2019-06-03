Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Alman Sosyal Demokratların teklifte bulunduğu ilk isimden red geldi
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DHA DIŞ - Alman Sosyal Demokratların teklifte bulunduğu ilk isimden red geldi

30 dakika önce

Almanya'da federal büyük koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles'in, partideki görevlerinden istifa kararı almasının ardından aday olarak adı geçenlerden Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz'un, parti yönetimi tarafından kendisine yapılan teklifi reddettiği bildirildi.

DHA DIŞ - Alman Sosyal Demokratların teklifte bulunduğu ilk isimden red geldi, System.String[]
Almanya'da federal büyük koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles'in, partideki görevlerinden istifa kararı almasının ardından aday olarak adı geçenlerden Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz'un, parti yönetimi tarafından kendisine yapılan teklifi reddettiği bildirildi.

Alman devlet televizyonlarından ZDF'de yer alan habere göre, SPD genel başkan yardımcılarından Scholz'un yürüttüğü Federal Maliye Bakanlığı görevinin yanı sıra partisinde ne genel başkanlık, ne de meclis grup başkanlığı görevini düşünmediğini belirttiği kaydedildi.

Scholz'un, "Ne geçici, ne de normal parti genel başkanlığı veya meclis grup başkanlığı görevini kabul etmem mümkün değil. Bir kişinin tüm politik görevleri kendinde toplaması doğru olmadığı gibi sağlıklı da değil" dediği belirtilen haberde, tüm parti yetkililerine sakince daha mantıklı çözüm bulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Andrea Nahles, Pazar günü son seçimlerde partisinin yaşadığı hezimetlerin sorumluluğunu üstlenerek, tüm görevlerinden istifa etmişti.

Nahles'in istifasıyla partisinde yaşanan depremin sonucu, federal büyük koalisyon hükümetinin akıbetini de belirleyecek.

Büyük ortak Hristiyan Birlik Partileri'nden (CDU/CSU) istifa sonrası yapılan açıklamalarda, kendilerinin hükümet ortaklığını sürdürmek istedikleri, erken seçimden yana olmadıkları açıklanmıştı.


- Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
Olaf Scholz, Güncel
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