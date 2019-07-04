Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı
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DHA DIŞ - Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı

6 dakika önce

– Almanya'nın başkenti Berlin'deki alışveriş kompleksinde yangın çıktı.

DHA DIŞ - Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'deki alışveriş kompleksinde yangın çıktı.
Yangın, Almanya'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg bölgesindeki  'Dong Xuan Center' alışveriş kompleksinde çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
-Yükselen dumanlar


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:51 Kaynak: DHA
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