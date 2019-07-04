Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı
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DHA DIŞ - Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı

2 saat önce

Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktıAlmanya (DHA) ? Almanya'nın başkenti Berlin'deki alışveriş kompleksinde yangın çıktı.

DHA DIŞ - Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı
Almanya (DHA) ? Almanya'nın başkenti Berlin'deki alışveriş kompleksinde yangın çıktı.
Yangın, Almanya'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg bölgesindeki 'Dong Xuan Center' alışveriş kompleksinde çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
DHA DIŞ - Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:56 Kaynak: DHA
Almanya, Berlin, DHA, Güncel
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