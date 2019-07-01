Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Almanya'da askeri helikopter düştü: 1 ölü
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DHA DIŞ- Almanya'da askeri helikopter düştü: 1 ölü

1 saat önce

Almanya'da Alman ordusuna ait bir helikopter düştü.

DHA DIŞ- Almanya'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, System.String[]
Almanya'da Alman ordusuna ait bir helikopter düştü. Helikopter pilotu hayatını kaybetti.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde, askeri helikopter düştü. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Alman ordusuna ait helikopterin, yerel saatle 14: 30 sıralarında düştüğü ve gelen ilk bilgilere göre, helikopterin kadın pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Federal Savunma Bakanlığı'ndan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklaması yapıldı.


- Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
Aşağı Saksonya, Helikopter, Almanya, Güncel
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