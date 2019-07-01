DHA DIŞ- Almanya'da askeri helikopter düştü: 1 ölü
1 saat önce
Almanya'da Alman ordusuna ait bir helikopter düştü.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
'da Alman ordusuna ait bir helikopter düştü. Helikopter
pilotu hayatını kaybetti.
Almanya'nın Aşağı Saksonya
eyaletine bağlı Aerzen kentinde, askeri helikopter düştü. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Alman ordusuna ait helikopterin, yerel saatle 14: 30 sıralarında düştüğü ve gelen ilk bilgilere göre, helikopterin kadın pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Federal Savunma Bakanlığı'ndan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklaması yapıldı.
- Ceylan
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