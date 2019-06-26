Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Almanya'da çöl sıcakları nedeniyle 'su kullanımı' uyarısı
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DHA DIŞ- Almanya'da çöl sıcakları nedeniyle 'su kullanımı' uyarısı

1 saat önce

Sahra Çölü'nden gelen sıcak hava akımı, İspanya, Güney Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg gibi Almanya'yı da etkiledi.

DHA DIŞ- Almanya'da çöl sıcakları nedeniyle 'su kullanımı' uyarısı, System.String[]
Sahra Çölü'nden gelen sıcak hava akımı, İspanya, Güney Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg gibi Almanya'yı da etkiledi. Almanya'da 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı sebebiyle belediyeler su kullanımı konusunda halkı uyarmaya başladı.
"Yaşlı ve hamileler başta olmak üzere mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın" çağrısı yapan belediye sağlık daireleri, şimdi de içme suyu kullanımı konusunda, tasarruflu olunması uyarısında bulunmaya başladı. Almanya'nın Ostwestfalen Minden-Lübbecke bölgesindeki 120 bin nüfuslu Löhne kentinde, aşırı sıcaklardan kaynaklanan yoğun su kullanımının içme suyu sıkıntısına sebep olduğu bildirildi.
Almanya'da yaşanan iklim dışı sıcaklıkların su kıtlığına neden olduğunu belirten Löhne Belediyesi, "Bahçelerinizi lütfen içme suyu ile sulamayın, havuzlarınızı da çeşmelerden doldurmayın" çağrısında bulundu. Löhne kenti Su İşleri Dairesi Müdürü Klaus Wilmsmeier, bahçelerin sulanmamasını, evlerin önlerindeki havuzların doldurulmaması ve araçların mümkün mertebe çeşme suyu ile yıkanmaması konusunda vatandaşı uyardı.
Löhne kentinin İçme Suyu Barajları Sorumlusu Christoph Flieder, aldıkları tedbirlerin yetersiz olmaya başladığını, sıcakların bu şeklide devam etmesi halinde komşu şehirlerden vidanjörlerle içme suyu tedarik etmenin kaçınılmaz hale geleceğini hatırlatarak; içme suyunun tasarruflu kullanılmasını rica etti.
Alman televizyonlarında ülkede yaşanan sıcaklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan bilim insanları, yaşanan aşırı sıcaklık artışlarının iklim değişikliğinin sonuçları olarak görüyor. Öte yandan, meteoroloji uzmanları da 2100 yıllarına doğru, Almanya'nın günümüze oranla 4 kat daha fazla sıcak günler yaşayacağı tahmininde bulunuyor.


- Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:23 Kaynak: DHA
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