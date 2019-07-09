DHA DIŞ - Almanya'da DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
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Almanya'da DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldıİskender Güngör, Köln (DHA) ? Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nin bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:32 Kaynak: DHA
DIŞ - Almanya
'da DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı İskender
Güngör, Köln
(DHA) ? Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
(DİTİB) Genel Merkezi'nin bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.
Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi'nin e-posta adresine Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten bomba ihbarı içeren yazı gönderildi ve polis, durumdan haberdar edildi. Bunun üzerine polis, önlem olarak DİTİB Genel Merkezini tahliye etti.
Ayrıca, bölgedeki caddeler trafiğe kapatılırken, tren ve tramvay seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
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