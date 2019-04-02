Dha Dış - Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor

Dha DIŞ - Almanya'da Ford işçilerinin endişeli bekleyişi sürüyorFabrikanın Türk işçileri DHA'ya konuştuAmerikan kökenli otomobil üreticisi Ford'un Almanya'nın Köln ve Saarlouis kentlerindeki fabrikalarındaki 5 bin işçiyi çıkaracağını duyurmasının ardından işçilerin gergin bekleyişi sürüyor.

Dha DIŞ - Almanya'da Ford işçilerinin endişeli bekleyişi sürüyor



Fabrikanın Türk işçileri DHA'ya konuştu



Amerikan kökenli otomobil üreticisi Ford'un Almanya'nın Köln ve Saarlouis kentlerindeki fabrikalarındaki 5 bin işçiyi çıkaracağını duyurmasının ardından işçilerin gergin bekleyişi sürüyor. DHA mikrofonlarına konuşan, Köln'deki fabrikanın Türk işçileri, 'Geleceğimizin tam olarak ne olacağını bilemiyoruz' dedi.



MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN 3 SEÇENEK



Ford'un Köln fabrikasında 38 yıldır çalışan ve 25 yıldır işçi temsilciliği yapan Metin Şirin, Köln tesisinde 18 bin, Saarland eyaletinin Saarlouis kentindeki tesisinde ise 6 bin kişinin çalıştığını söyledi. Bu iki fabrikada toplam 5 bin kişinin işine son verileceğini ifade eden Şirin, firmadan ayrılmak zorunda kalacak kişilerin maddi olarak mağdur edilmemeleri için kısmi çalışma sistemi, erken emeklilik sistemi ve ücretli çıkış gibi üç seçenek sunulacağı bilgisini verdi. İşçi çıkarılma sürecindeki detayları da anlatan Şirin, bu süreci işçi temsilcisi olarak işverenle birlikte takip edeceklerini ifade etti.



'GELECEKTEN KAYGILIYIZ'



Köln fabrikasında çalışan Özkan Taşçı, fabrika yönetimiyle sendikanın almış olduğu karara göre 3 bin 600 kişinin çıkarılacağını öğrendikten sonra gelişmeleri endişe ile takip ettiğini dile getirerek, 'Geleceğimizin tam olarak ne olacağını bilemiyoruz' dedi.



14 yıldır fabrikada çalışan Alkan Öztürk ise, otomobil sektöründeki krizin Ford fabrikasına da yansıdığına işaret ederek, 'Şu an bütün çalışanlar huzursuz ve gelecek kaygımız var' şeklinde konuştu.



Ford, Almanya, İngiltere, Rusya, Brezilya, Fransa'da yeniden yapılanma ve personel kısıtlaması çerçevesinde işçi azaltma, fabrika kapatma, farklı ürün üretme gibi bir dizi önlemler alarak otomobil sektöründeki krizi azaltmaya çalışıyor.



Ford Köln İşletme Tesisleri Müdürü Gunnar Herrmann ve Personel Dairesi Müdürü Rainer Ludwig imzasıyla işçilere gönderilen tenkisat yazısında, tasarruf planlarının 500 milyon dolar olduğu, bunun da 5 bin işçiyle yollarını ayırmak olduğu belirtmiş, yazıda ayrıca işten çıkarılanların 49 yaşından küçük olması halinde tazminat ödeneceği, 50'den büyük olmaları halinde ise erken emeklilik yoluyla iş ilişkilerinin sonlandırılacağı bildirilmişti.

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