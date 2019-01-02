Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Almanya'da Gözü Dönmüş Saldırganın Aracı ile Yayaların Arasına Daldığı O An Kamerada

Dha Dış - Almanya'da Gözü Dönmüş Saldırganın Aracı ile Yayaların Arasına Daldığı O An Kamerada

51 dakika önce

Almanya'nın Bottrop şehrinde yılbaşı gecesi, 50 yaşındaki Alman saldırganın, aracını sığınmacıların üzerine sürerek 4 kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu o anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Dha Dış - Almanya'da Gözü Dönmüş Saldırganın Aracı ile Yayaların Arasına Daldığı O An Kamerada, System.String[]
Almanya'nın Bottrop şehrinde yılbaşı gecesi, 50 yaşındaki Alman saldırganın, aracını sığınmacıların üzerine sürerek 4 kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu o anlar amatör kameralarca kaydedildi. Saldırgan 2 farklı noktada daha benzeri saldırı yapmış; ancak insanlar kaçarak kurtulmuştu.

50 yaşındaki saldırgan, yılbaşına saatler kala, önce Bottrop şehrinde kaldırımda yürüyen bir kişinin üzerine aracını sürdü ancak adam kaçınca bu aynı bölgede daha kalabalık bir caddeye girdi ve kaldırımdaki sığınmacıları hedef alarak aralarına daldı. Saldırıda Afgan ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen, 4 kişi ağır yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ESSEN'DE DE ARACINI İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Komşu şehir olan Essen'e kaçan sürücü, burada da otobüs durağında bekleyenlerin üzerine aracını sürdü. İnsanlar kaçınca, sürücü de uzaklaştı ancak polis, saldırganı yakaladı.

Alman polisi, "Soruşturma makamları, sürücünün 'yabancı düşmanlığı' tutumundan kaynaklanabilecek bir saldırıda bulunduğunu düşünüyorlar" diye açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırganın aracını insanların üzerine sürmesi

İnsanlara çarpması

Çığlıklar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:47 Kaynak: DHA

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