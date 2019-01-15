Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Almanya'da Havalimanlarında Güvenlik Personeli Bir Günlük Grevde

Dha Dış - Almanya'da Havalimanlarında Güvenlik Personeli Bir Günlük Grevde

1 saat önce

- Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi nedeni ile yüzlerce uçuş iptal edildi.

Dha Dış - Almanya'da Havalimanlarında Güvenlik Personeli Bir Günlük Grevde, System.String[]
- Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi nedeni ile yüzlerce uçuş iptal edildi. Yerel medya, Frankfurt, Munih, Hanover, Bremen, Hamburg, Leipzig, Dresden ve Erfurt'taki havalimanlarında yüzlerce uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Verdi Sendikası'nın organize ettiği eylem kapsamında güvenlik personelleri saatlik ücretinin ülke genelinde 20 euroya yükseltilmesini istiyor.

Almanya genelinde 23 bin çalışanı ilgilendiren ve Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

Köln havalimanında 10 Ocak'ta yapılan iş bırakma eyleminden görüntüler/ DHA ARŞİV - Almanya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

DHA, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:38:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Almanya'da Havalimanlarında Güvenlik Personeli Bir Günlük Grevde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]