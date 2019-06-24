Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı
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DHA DIŞ- Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı

10 dakika önce

Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı.

DHA DIŞ- Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı, System.String[]
Almanya'da iki savaş jeti havada çarpıştı. Jetlerin pilotlarının sağlık durumları henüz bilinmiyor.
Welt'in haberine göre, Almanya Federal Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri olan Bundeswehr'e ait 'Eurofighter Typhoon tipi iki jet havada çarpıştı. Çarpışmanın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Malchow şehri üzerinde gerçekleştiği belirtilirken; pilotların sağlık durumlarının henüz bilinmediği duyuruldu.


- Almanya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
savaş, almanya, Güncel
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