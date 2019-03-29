Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Almanya'da Sarhoş Polislerin Irkçı Saldırısına Verilen Ceza Tepki Çekti

Dha Dış - Almanya'da Sarhoş Polislerin Irkçı Saldırısına Verilen Ceza Tepki Çekti

2 saat önce

– Almanya'da mahkeme, bir mülteciyi önce sözlü taciz, ardından darp eden alkollü polislerin davasında kararı açıkladı.

Dha Dış - Almanya'da Sarhoş Polislerin Irkçı Saldırısına Verilen Ceza Tepki Çekti, System.String[]
Almanya'da mahkeme, bir mülteciyi önce sözlü taciz, ardından darp eden alkollü polislerin davasında kararı açıkladı. Mahkeme, polislerin görevlerine devamı yönünde karar verdi.

Augsburger Allgemeine gazetesi, mahkeme kararını da haber yaparak, olayın geçmişini okuyucuyla paylaştı.

Olay 21 Eylül 2016'da Almanya'nın   Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde gerçekleşmişti. Baden-Württemberg eyaletindeki Giengen an der Brenz kentinde görevli 5 polis, alkol aldıktan sonra bir restorana girdi. 5 polis, aldıkları yiyeceklerle, tek başına oturmakta olan 25 yaşındaki Senegalli bir mültecinin masasına oturdu. Polislerden 43 yaşındaki başkomiser, siyahi gence kasıtlı ve sebepsiz olarak çarpıp ona, "Zenci, memleketine git" dedi ve elindeki hamburgeri mültecinin kafasına bastırdı. Tacizci polislere tepki vermeyen mülteci, masadan kalkıp mekanı terk edince, 43 yaşındaki başkomiser Senegalli gencin arkasından hızlıca ona doğru yürüdü ve elindeki plastik tepsiyi kafasına vurmaya uğraştı. Mülteci genç ise kendini savunmaya çalıştı. Bu arada diğer polisler de mülteci gence saldırdı.

Olay mahkemeye intikal etti ve polisler ilk duruşmada iddiaların birçoğunu reddetti ancak ikinci duruşmada yaşananları itiraf edip, yaptıklarının alkolün tesirinden kaynaklandığını belirterek pişmanlıklarını dile getirdi. Mahkeme ise polislerin pişmanlıklarını inandırıcı bulup, Senegalli mülteciyi taciz eden polislere meslekten azledilecek kadar ceza vermedi.

ALMAN MEDYASI POLİSLERE VERİLEN CEZAYI 'KOMİK' BULDU

Augsburger Allgemeine gazetesi, Augsburg Sulh Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmayla ilgili olarak detayları haberine taşıyarak, polislerin 'alkol' gerekçesiyle çok hafif cezalar aldıklarını, tecil edilen hapis cezalarının süresinin de komik olduğunu yazdı.

Gazete, polisin duruşmada "Yaptığım, kabul edilip hoş görülecek bir davranış değil. Pişmanlığımı nasıl anlatsam bilmiyorum. Ne kadar özür dilesem de azdır. Alkollü olmam yüzünden kontrolümü kaybettiğim utanç verici bir olaya sebep oldum" sözlerine yer vererek, aynı polisin sosyal medya üzerinden Başbakan Merkel ve mülteciler aleyhine ırkçı paylaşımlarda bulunduğunu duyurdu. - Ceylan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:52 Kaynak: DHA

Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Oyuncu Selen Soyder'le Mahkemelik Olan Can Yaman, Günlük Kazancını Açıkladı Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Almanya'da Sarhoş Polislerin Irkçı Saldırısına Verilen Ceza Tepki Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]