Dha Dış - Almanya'da Taksicilerden 'uber' Protestosu

Dha DIŞ - Almanya'da taksicilerden 'Uber' protestosuAlmanya (DHA) - Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Dortmund ve Berlin gibi büyük kentlerinde, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren 'Uber' gibi özel şirketlerin faaliyetlerine tepki gösteren taksi şoförleri sokağa çıkarak eylem yaptı.

Dha DIŞ - Almanya'da taksicilerden 'Uber' protestosu



Almanya (DHA) - Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Dortmund ve Berlin gibi büyük kentlerinde, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren 'Uber' gibi özel şirketlerin faaliyetlerine tepki gösteren taksi şoförleri sokağa çıkarak eylem yaptı.



Köln'deki Gummersbacher Caddesinden yola çıkan yaklaşık 700 taksici, konvoy halinde şehir merkezinden geçerek, Kanal Caddesinde toplandı. Sarı yelek giyen taksicilerin, araçlarına 'Taksi şoförleri vergi ödüyor, ya Uber', 'Taksiler tarifeye bağlı, ya Uber' gibi sloganalar içeren döviz astığı görüldü. Taksi şoförlerinin iki saatten fazla süren eyleminden şehir merkezindeki araç trafiği olumsuz etkilendiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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