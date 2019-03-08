Dha Dış - Almanya'da Türk Vatandaşına 'Kopya Araç' Şoku

– Almanya'da arkadaşının ikazı üzerine aracının plakasının kopyalandığını ve trafikte olduğunu öğrenen Türk vatandaşı şok yaşadı.

– Almanya'da arkadaşının ikazı üzerine aracının plakasının kopyalandığını ve trafikte olduğunu öğrenen Türk vatandaşı şok yaşadı. Polis, plakası kopya olan aracın şase numarasının sahte; aracın da çalıntı olduğunu tespit etti.



Köln'ün Merheim semtinde yaşayan Kütahyalı Adem Altay'ın bir arkadaşı, Neubrück semtinde gezdiği sırada, Altay'ınki ile aynı plaka, aynı model ve renkteki otomobili park halinde görünce Altay'ı aradı. Kendisinin Merheim'da; aracının da kapısının önünde olduğunu söyleyen Adem Altay durumu öğrenince hemen kopya aracın yanına giderek polis çağırdı. Polisin şaşkınlık yaşadığını söylemesi ve aracın aslını görmek istemesi üzerine Altay, aracını kopya aracın yanına getirdi.



Polisler, kopya araç üzerinde yaptıkları incelemede şase numarasının sahte, aracın çalıntı olduğunu tespit etti.



Polis, çekici ile polis emniyet parkına çektirilen kopya aracı kimin ya da kimlerin kullandığına dair araştırma başlattı.



BAŞKA İNSANLARIN DA BAŞINA GELMESİN



Adem Altay, kendisini adeta şaşkına çeviren olayla ilgili olarak, "Arkadaşın uyarmasıyla, bizim özel plakamızla trafikte dolaşan bir araçtan haberdar olduk. Kimler nasıl cesaret eder bilemiyorum ama rengi, modeli her şeyi aynı araca bizim plakayı sahte bir işlemle yazdırıp kullanmaya başlamışlar. Araçların arasında sadece tampondaki lamba farkı var gerisi aynı. Ben altı aydır bu aracı kullanıyorum. On gün önce de internetten arabayı satışa vermiştim, plakası da görünüyordu. Artık oradan görüp böyle sahte bir plaka mı yazdırdı, yoksa çoktandır mı devam eden bir şey orasını bilemiyoruz. Ancak polis bunu ortaya çıkarır. Çok kötü bir iş bu. Diğer insanların da başına gelmesini istemem. Bunun duyurulmasını, vatandaşın haberdar edilmesini istiyorum. Herkes dikkatli olmalı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------



Kopya araç ve orijinal aracın fotoğrafları



Adem Altay'ın fotoğrafı - Elcivan

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti

Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sivas'ta 'Kırmızı Cıva' Ele Geçirildi

Kayseri'de Üretilen Klimalı Tabutlar 4 Bin TL'ye Satılıyor