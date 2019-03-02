Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Almanya'da Yangın 4'ü Çocuk, 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Dha Dış - Almanya'da Yangın 4'ü Çocuk, 5 Kişi Hayatını Kaybetti

19 dakika önce

Dha DIŞ - Almanya'da yangın 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybettiTaner TÜZÜN, NÜRNBERG (DHA) ? Almanya'da bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi de ağır yaralandı.

Dha DIŞ - Almanya'da yangın 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti

Taner TÜZÜN, NÜRNBERG (DHA) ? Almanya'da bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi de ağır yaralandı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan İndustrie caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Alexandra Federl tarafından yapılan açıklamada, Sandreuth semtindeki İndustrie Caddesi üzerinde bulunan 11 numaraları binada çıkan yangında 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Cumartesi sabahı saat 0300'te meydana gelen yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve binanın kullanılmaz durumda olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:57 Kaynak: DHA

DHA, Almanya, Güncel
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