Dha dış ' almanya'daki saldırı' türkler endişeliyiz - Son Dakika
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Dha dış ' almanya'daki saldırı' türkler endişeliyiz

7 saat önce

DHA DIŞ ' Almanya'daki saldırı' Türkler Endişeliyizİskender Güngör, Hanau (DHA) - Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

DHA DIŞ ' Almanya'daki saldırı' Türkler Endişeliyiz

İskender Güngör, Hanau (DHA) - Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan Tobias Rathjen ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Alman medyası, saldırganın yanında ölü bulunan kişisinin ise saldırganın annesi olduğunu duyurdu.

Saldırı ile ilgili konuşan bölgede yaşayan Türkler, gelişmelerden endişeli oldukları belirterek; Alman devletinin benzeri saldırılara karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

Dha dış ' almanya'daki saldırı' türkler endişeliyiz

Almanya, Hanau, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:13 Kaynak: DHA
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