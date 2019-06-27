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DHA DIŞ- Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: Nefret dili ve radikalliğe izin vermeyeceğiz

44 dakika önce

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da birlik ve beraberliği bozacak, özgürlükçü demokratik sistem için tehlike oluşturacak nefret dili, düşmanlık ve radikalizmin her türlüsüne asla taviz göstermeyeceklerini söyledi.

DHA DIŞ- Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: Nefret dili ve radikalliğe izin vermeyeceğiz, System.String[]
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da birlik ve beraberliği bozacak, özgürlükçü demokratik sistem için tehlike oluşturacak nefret dili, düşmanlık ve radikalizmin her türlüsüne asla taviz göstermeyeceklerini söyledi.
Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BFV) yıllık raporunu açıkladıktan sonra Federal Meclis'te konuşan Horst Seehofer, "Almanya'da ne sağ ne de sol radikalizme asla müsamaha göstermeyeceğiz. Teşekkür ettiğim emniyet güçlerimiz bunun için çalışıyor. Ülkemizde yabancı düşmanlığına, antisemitizme, hoşgörüsüzlüğe ve toplumu bölecek nefret diline kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.
Konuşmasında, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetine de değinen İçişleri Bakanı Seehofer, "Bu saldırının hepimiz ve ülkemizin özgürlükçü demokratik sistemi için çok ciddi endişe verici olduğunun farkına varmalıyız" dedi.
Almanya'da Neo-Nazi örgütlerinin gerek retorik, gerekse eylem türleri olarak 'makul' görünmeye çalıştıklarını gözlemlediklerini belirten Bakan Seehofer, Almanya için tehlike olarak gördükleri ırkçı örgütlerin yasaklanmasına yönelik incelemelerinin sürdüğünü belirtti.
Bakan Seehofer, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) son rapor rakamlarına göre, Almanya'da hali hazırda 24 bin civarlarında aşırı sağcı bulunduğunun ve bunun 13 bine yakının da şiddete meyilli kişiler olmasının endişe verici olduğuna dikkat çekti. Tüm partilere bu tehlikeye karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.


- Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:42 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı, Almanya, Güncel
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