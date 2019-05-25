DHA DIŞ - Almanya'nın Hagen şehrinde cami kundaklandı

Yangın sırasında kaydedilmiş bir fotoğraf Saldırganın yanındaki köpeklerle caminin olduğu bina içine girişi Yanan bölümün görüntüsü

Yerel saatle 10.00'da gerçekleşen olayda, saldırganın cami önündeki çöp bidonlarını ateşe verdiği belirtildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde şüphelinin, yanında iki köpeği ile cami önüne geldiği görülüyor. Şüphelinin ayrılmasından sonra da yangın çıkıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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