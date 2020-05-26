DHA DIŞ-Almanya'nın siber güvenliğini koruyan Türk DHA'ya konuştu - Son Dakika

DHA DIŞ-Almanya'nın siber güvenliğini koruyan Türk DHA'ya konuştu

Almanya'nın siber güvenliğini koruyan Türk DHA'ya konuştuİskender GÜNGÖR WORMS, - ÖZEL (DHA)- Almanya'da Başbakan Angela Merkel dahil Federal Meclisi dijital saldırılara karşı koruyan Türk İsmet Koyun, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

DHA DIŞ- Almanya'nın siber güvenliğini koruyan Türk DHA'ya konuştu

İskender GÜNGÖR WORMS, - ÖZEL (DHA)- Almanya'da Başbakan Angela Merkel dahil Federal Meclisi dijital saldırılara karşı koruyan Türk İsmet Koyun, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Koyun, Alman Şansölye Sayın Merkel, Ruslar tarafından dinlendi. Onu dinlemelere karşı koruyoruz dedi. Koyun, son dönemlerde gündemde olan İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden 'Çav Bella' şarkısının çalınmasının bir data çalma olayı olduğunu açıkladı.

Almanya'da KOBİL adlı şirketiyle 'dijital koruma' hizmeti sağlayan İsmet Koyun, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bilgisayarlarını koruyor. Demirören Haber Ajansı'na konuşan (DHA) Koyun, Rus istihbaratının dijital saldırıları sonrası 5 yıldır Merkel ve Alman Meclisi için hizmet veriyoruz. Merkel bilgisayarını ve e-postalarını güvenle kullanabilir dedi. Ankara'dan Almanya'ya 1978 yılında üniversite eğitimi almak için gelen ve Almanya İngiltere Fransa, Hindistan, Rusya ve Ukrayna'nın bulunduğu 40 ülkeden insan çalışan Koyun, 200 bilim insanı ile çalıştıklarını ifade etti.

'SAYIN MERKEL RUSLAR'IN KISKACINDA

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ruslar tarafından dinlendiğine dikkat çeken Koyun, 'En çok sorulan sorulardan bir tanesinin Almanya Parlamentosu'nun KOBİL'in güvenlik sistemleri ile korunması. Bu basında da çıktı. Almanya Başbakanı Merkel'in Ruslar tarafından dinlenildiği ortaya çıktı. Merkel bunu 2015 tarihinde kendisi de zaten açıkladı. Bu data güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gün ışığına çıkarmış oldu. Almanya Parlamentosu'nun dışında, Airbus ve bir yığın uluslararası şirketler, bazı bankalar telekomünikasyon şirketleri, bize emanet dedi.

'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUZ'

Dünya genelinde 30 milyon insanın kendilerine ait güvenlik sistemleri ile korunduğunu ve Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Koyun, 'Bu bizim çok güçlü olduğumuz, yıllardır üzerinde yatırım yaptığımız bir alan. Burada da gerçekten iddialıyız. Tabi biz Türk olarak Almanya'da böyle bir şeyi başarmış olmanın vermiş olduğu bir mutlulukla birlikte sorumlulukları da var. Çünkü sonunda biz burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Onunda ayrı bir sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz' dedi.

DATALARIMIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Her ülkenin kendisine ait bir koruma sisteminin olması gerektiğinin altını çizen Koyun, 'Bu soru sık sık sorulan sorulardan bir tanesi. Evet oluyor. Almanya en çok dinlemeye maruz kalan ülkelerin başında yer alıyor. Çünkü bizim datalarınız elektronik ortamda olan bilgilerimiz gerçekten çok kıymetli. ve gerçekten korumak zorunda olduğumuz şeylerden bir tanesi. Çünkü benim her zaman söylediğim bir şey, bu bilgilere sahip olan o ülkeye sahip olacak. Onun için söylediğim şeylerden bir tanesi de şudur. Her ülkenin kendine ait datalarını koruma sistemleri olmak zorunda. Koruma prensipleri ve sistemleri olmak zorunda' ifadelerini kullandı.

'KORONAVİRÜSTEN SONRASI HOME OFFİCE'E GEÇİŞ DÖNEMİ OLACAK

Koyun, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından dünyanın ciddi değişime uğrayacağını ifade ederek, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü Şu anda koronavirüsle (Covid-19) yaşamış olduğumuz enteresan bir olay oldu. O da şu; artık dünya bana göre eskisi gibi olmayacak. İnsanlar şunu gördü. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda da göremediğimiz bir şey. Birden bire ülke sınırları kapandı. İnsanlar dışarıya çıkamadılar. Ama bu şu değişimi de beraberinde getirdi. Artık insanlar şu soruyu da kendilerine soracaklar. 'Hangi işleri evden yapabilirim' 'Home Ofisi? ciddi olarak hayatımızda daha çok etki gösterecek. Biz açık ve net olarak şunu söyleyebiliriz. Verimlilikleri çok çok iyi. Hatta biz onun için dedik ki, bundan sonra insanların gelip ofiste çalışma mecburiyeti olmamalı. Onun için herkesin evde çalışacak bir ortam yaratmak istiyoruz. ve onun için gerekli olan yatırımları yapacağız, yapıyoruz. İnsanların yüzde 25'inin evden çalıştıkları zaman trafiğe, çevreye artı değerler olacağına inanıyorum.

BİR ÇOK ÜLKE BİRİNİN DATALARINA SALDIRIYOR

'Bu koronavirüsü ile alakalı dünya bir değişim içine girmiştir bu değişimi iyi görmemiz lazım. Buna göre artık iş imkanlarımızı iş insanlarımızı geliştirmemiz lazım. Yeni iş alanları düşünmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi E-ticaret daha da önem kazanacak. Lojistik daha da önem kazanacak. Bana göre bilim, her şeyin başı araştırma ve geliştirme, her şeyin başı bir olaya inanmak, başaracağına inanmak. Her zaman söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum; insanlar ileriye umutla bakmak zorunda. Bizi de zaten her sabah motive eden şey, hayatın daha güzel olacağı ve insanların daha iyi yöne doğru gideceği düşüncesi. Eskiden bizim bildiğimiz savunma sistemleri havada karada vardı, denizde vardı. Şimdi bir de data koruma savaşları olacak. Buna biz yüzde yüz inanıyoruz. Çünkü artık bir ülkenin datalarına saldırmak demek, bir ülkenin trafik sistemini durdurmak demektir. Bu ülkenin bütün kurumlar arasındaki iletişimi kesebilirsiniz. Bu ülkenin insanlar arasındaki iletişimi kesebilirseniz. Yani onun için insanlar artık bunun farkında, ülkeler de bunun farkında. Onun için Bayan Merkel'in bilgilerini elde etmek için uğraşıyorlar. Tabi bunu herkes yapıyor. Bu işin başında şu anda dünyada tanınan ülkeler Rusya ve Çin olarak gözüküyor. Çünkü onlar öyleymiş gibi gösterilmekle beraber bana göre bu işin içerisinde ABD de var İngiltere de var İsrail de var. Herkes var yani, bunu herkes yapıyor. Artık normal olarak kabul etmeli ve bunun önlemini ona göre almamız lazım.'

'İZMİR'DE CAMİLERDEN 'ÇAV BELLA' ÇALINMASI BİR DATA ÇALMA OLAYIDIR?

Son dönemlerde gündemde olan İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden 'Çav Bella' şarkısının çalınmasının bir data çalma olayı olduğunu ifade eden Koyun, 'İzmir'deki camilerimizde maalesef yapılan kötü niyetli saldırı data çalma olayının ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bunun gerçekten sosyal patlamalara neden olabilecek sonuçları olabilir. Bu sadece bizim ufak bir pencereden gördüğümüz bir olay. Bir ülke kendi datalarına sahip olamaz ise her zaman söylüyorum, uçakları bile kalkamaz, trafiği sistemleri kilitlenir, banka sistemleri kilitlenir. İnsanlar hem sosyal yönden, hem ekonomik yönden kilitlenir. Büyük zararlar görebilirler. Onun için bu data koruma olayı bana göre bir devlet politikası olması lazım' dedi.

BİLGİ ÇALMA OLAYINDA BAŞ AKTÖR RUSYA, ÇİN VE ABD

Rusya, ABD ve Çin'in data çalma konusunda başta olduğunu ifade eden Koyun, 'Bunu yapmayan ülke olmamakla birlikte, bu işin başını Rusya, Çin ve tabi ki büyük oyuncu olarak ABD çekiyor. Çünkü insanlar artık her şeyin datada saklı olduğunu, datayı ele geçirenin o ülkeyi eline geçireceğini farkına varmıştır. Bu da gerçekten ilerdeki bu dijital dünyada yeni oyun kuralları koyacaktır. Buna karşın, bizim ülkemizin de kendisini koruma mecburiyetini görüyoruz. Yapılması gerekenlerden en önemlisi de budur' diye konuştu.

DHA DIŞ-Almanya'nın siber güvenliğini koruyan Türk DHA'ya konuştu

Angela Merkel, Almanya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 12:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA DIŞ-Almanya'nın siber güvenliğini koruyan Türk DHA'ya konuştu - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı         
15:49
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok         
15:48
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek         
15:34
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız         
14:08
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı         
14:07
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın         
12:51
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı         
12:37
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 18:22:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA DIŞ-Almanya'nın siber güvenliğini koruyan Türk DHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]