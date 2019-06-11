Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Almanya'yı dolu vurdu
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ – Almanya'yı dolu vurdu

7 saat önce

– Almanya'nın Münih şehrini çapı 6 santimetreden büyük olduğu belirtilen dolu vurdu.

DHA DIŞ – Almanya'yı dolu vurdu, System.String[]
Almanya'nın Münih şehrini çapı 6 santimetreden büyük olduğu belirtilen dolu vurdu.

Dolu özellikle Almanya'nın Münih şehrinde etkisini gösterdi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Münih'in güneybatısında yer alan Ammersee gölüne düşen büyük dolu taneleri görüldü. Yerel medya, düşen dolu tanelerinin tenis topu büyüklüğünde olduğunu ve çok sayıda araca hasar verdiğini duyurdu.

Alman Meteoroloji Servisi, kötü hava koşullarının ve dolunun 12 Haziran'da da devam edebileceğini; rüzgarın ise 110 kilometre hıza ulaşabileceğini duyurdu.

Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Ammersee gölündeki dolu
-Münih'in diğer bölgelerinden dolu görüntüleri


- Almanya
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:57 Kaynak: DHA
Münih, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:21:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Almanya'yı dolu vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]