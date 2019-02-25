Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Anglikan Kilisesi: Brexit'ten Sonra Yoksullar İçin Dua Edin

Dha Dış - Anglikan Kilisesi: Brexit'ten Sonra Yoksullar İçin Dua Edin

59 dakika önce

İngiltere'deki Anglikan Kilisesi, yaklaşan Brexit'in en çok dar gelirlileri etkileyeceği endişesiyle ülkedeki yoksullar için 'beş gün dua edin' çağrısı yaptı.

Dha Dış - Anglikan Kilisesi: Brexit'ten Sonra Yoksullar İçin Dua Edin, System.String[]
İngiltere'deki Anglikan Kilisesi, yaklaşan Brexit'in en çok dar gelirlileri etkileyeceği endişesiyle ülkedeki yoksullar için 'beş gün dua edin' çağrısı yaptı.

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Anglikan Kilisesi'nin meclisinde yaptığı konuşmada, Brexit ile birlikte yaşanacak ekonomik belirsizliği en çok yoksulların hissedeceğini; bu nedenle cemaatlerin onlar için dua etmeleri gerektiğini söyledi.

Welby yaptığı konuşmada, "Brexit ile beraber yaşanacak zorluklara ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olmalıyız ve hiçbir rahatsız edici gücün toplumumuzu bölmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Başpiskopos, ekonomik uyarıların yok sayılamayacağını ve en çok da korunmasızlara odaklanmaları gerektiğini söyledi. 

Guardian gazetesindeki habere göre Welby, geçtiğimiz ay anlaşmasız Brexit'in hem siyasi hem de ahlaki anlamda bir başarısızlık olacağını açıklamıştı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:49 Kaynak: DHA

İngiltere, Güncel
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