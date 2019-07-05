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DHA DIŞ - Anket: Almanlar aşırı sağcılıktan ciddi endişe duyuyor

1 saat önce

Almanya'da DeutschlandTrend'in yaptığı anketin sonuçlarında, Almanların üçte ikisinin aşırı sağcılık konusunda ciddi kaygılı olduklarının ortaya çıktığı belirtildi.

DHA DIŞ - Anket: Almanlar aşırı sağcılıktan ciddi endişe duyuyor, System.String[]
Almanya'da DeutschlandTrend'in yaptığı anketin sonuçlarında, Almanların üçte ikisinin aşırı sağcılık konusunda ciddi kaygılı olduklarının ortaya çıktığı belirtildi.
Die Welt gazetesinin haberine göre, katılımcıların üçte ikisinin, devletin ülkedeki aşırı sağcıların faaliyetlerini gerektiği gibi takip etmediği ve eylemlerine de engel olamadığını düşündüğü belirtildi. Haberde, anket katılımcılarının yüzde 65'inin, aşırı sağcı ırkçı görüşlerin toplumda daha kabul görür bir hale gelmesinden çok ciddi endişe duyduğunu belirttiği bildirildi. Katılımcıların yüzde 67'si, aşırı sağcıların devleti değişime taşıyabilecekleri endişesini taşıyor. Ankete katılanların yüzde 65'i, aşırı sağcıların, internet ve sosyal medyadaki faaliyetlerinin daha yakından izlenebilmesi için emniyet birimlerinin daha fazla yetkisinin olmasından yana. Almanya'da seçme ve seçilme hakkı bulunan 6 bin kişiyle yapılan DeutschlandTrend anketine katılanların yüzde 71'i, aşırı sağcıların saldırı tehditlerinin ciddi olduğu görüşünü taşıyor.
Dört hafta önce evinin önünde kafasına kurşun sıkılarak öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısı Stephan Ernst'in aşırı sağcı çevrelerle bağlantısının olması, Almanya'da 'aşırı sağcı şiddet' ve 'terör tehlikesi' konularında tartışmalar başlatmıştı.


- Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:40 Kaynak: DHA
Die Welt, Almanya, Güncel
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