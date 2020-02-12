Dha dış 'antartika'da malta büyüklüğünde buzul yok oldu - Son Dakika

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Dha dış 'antartika'da malta büyüklüğünde buzul yok oldu
6 saat önce
DHA DIŞ 'Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
DHA DIŞ 'Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu
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