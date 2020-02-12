Dha dış 'antartika'da malta büyüklüğünde buzul yok oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış 'antartika'da malta büyüklüğünde buzul yok oldu - Son Dakika

Dha dış 'antartika'da malta büyüklüğünde buzul yok oldu

6 saat önce

DHA DIŞ 'Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu.

DHA DIŞ 'Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu

Dha dış 'antartika'da malta büyüklüğünde buzul yok oldu

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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