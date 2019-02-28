Dha Dış - Apple Kurucularından Wozniak: Zuckerberg'e Güvenmiyorum

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, Facebook ve CEO'su Mark Zuckerberg ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, Facebook ve CEO'su Mark Zuckerberg ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Wozniak, Bloomberg ile yaptığı röportajda, Facebook'un kişisel verilerini izinleri olmadan satarak kullanıcı gizliliğini yok saydığı gerekçesiyle Zuckerberg'e olan güvenini kaybettiğini söyledi.



Zuckerberg ile ilgili olarak Wozniak, "onu konuşurken gördüğümde yaptığı açıklamaların hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum ve ona güvenimi kaybettim" diye konuştu.



Röportajda, Wozniak, "ABD hükümetinin, Facebook'un gizlilik ihlali konusundaki yanlışlarını denetlemesi gerekiyor mu?" sorusuna da 'evet' yanıtını verdi. Bir çeşit düzenlemeye ihtiyacımız var diyen Wozniak, Amerika Birleşik Devletleri'nin veri gizliliğindeki birçok konuda Avrupa'nın çok gerisinde olduğunu belirtti.



Steve Wozniak, Facebook hesabını uzun bir süre önce sildiğini de sözlerine ekledi. - Yağcı

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