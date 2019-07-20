Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı
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DHA DIŞ- Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı

1 saat önce

ABD'de bir adam, aracından gelen sesler üzerine, seslerin nedenini öğrenmek için hemen aracına koştu.

DHA DIŞ- Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı, System.String[]
ABD'de bir adam, aracından gelen sesler üzerine, seslerin nedenini öğrenmek için hemen aracına koştu. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta 'ayı' olduğunu gördü. Yaşanan o anları ise adamın kardeşi kaydetti.

ABD'de tatil için kamp yapmaya giden adam, aracından gelen sesler üzerine uyandı. Kardeşine polisi aramasını söyleyen adam yavaşça aracırn yanına gitti. Araçta hırsız olduğunu düşünen adam, araca yaklaştı ve kapıyı açarak içeri baktı ve büyük bir şok yaşadı. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta ayı olduğunu gördü. Adam, aracın yanından büyük bir korku ile kaçmaya çalışırken yere düştü; ayı da adamdan korkarak ağaçlık alana kaçtı. Ormana doğru koşan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise adamın kardeşi tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Adamın arabanın kapısını açması
-Ayının arabadan fırlaması
-Adamın ayıdan kaçması
-Ayının ormana doğru koşması


Amerika Birleşik Devletleri, Ormana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:23 Kaynak: DHA
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