Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Araçla Kaçmaya Çalışan Hırsızlık Şüphelisini Durdurmak İçin Her Şeyi Yaptılar

Dha Dış ? Araçla Kaçmaya Çalışan Hırsızlık Şüphelisini Durdurmak İçin Her Şeyi Yaptılar

1 saat önce

Dha DIŞ ? Araçla kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisini durdurmak için her şeyi yaptılarİngiltere, (DHA) ? Hırsızlık yaptığını düşündükleri çifti durdurmak isteyen diğer müşteriler, şüpheliler arabaya binip kaçmak isteyince engel olmaya çalıştı.

Dha DIŞ ? Araçla kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisini durdurmak için her şeyi yaptılar

İngiltere, (DHA) ? Hırsızlık yaptığını düşündükleri çifti durdurmak isteyen diğer müşteriler, şüpheliler arabaya binip kaçmak isteyince engel olmaya çalıştı. Aracı süren şüpheli, durmak istemeyince diğer müşteriler ellerine geçirdikleri demirler ve alışveriş arabaları ile arabaya vurdu. Tepkilerle iyice öfkelenen şüpheli, müşterilerin araçlarına çarparak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Olay İngiltere'nin Rickmansworth bölgesinde yaşandı. Bir süpermarket zincirinden alkol çaldıklarını düşündükleri çifti takip eden diğer müşteriler, araçlarına binen şüphelileri durdurmak istedi. Araçtakilerin ikazlara aldırış etmeyip, geri manevra yaparak bir araca çarpmasının ardından bir kadın müşteri çığlık atınca diğer müşteriler de aracın etrafına topladı. Araca demirlerle ve alışveriş arabası ile vuran müşteriler, şüpheli çifti iyice öfkelendirdi. Tepkilere aldırmayan sürücü gaza basarak park halindeki araçlara çarpıp kaçtı.

Polis aracın kiralık olduğunu ve şüphelilerin araştırıldığını belirtirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:18 Kaynak: DHA

İngiltere, DHA, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi Suçuna Çocuğu da Alet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:53:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Araçla Kaçmaya Çalışan Hırsızlık Şüphelisini Durdurmak İçin Her Şeyi Yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]