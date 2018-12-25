Dha Dış ? Araçla Kaçmaya Çalışan Hırsızlık Şüphelisini Durdurmak İçin Her Şeyi Yaptılar
1 saat önce
Dha DIŞ ? Araçla kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisini durdurmak için her şeyi yaptılarİngiltere, (DHA) ? Hırsızlık yaptığını düşündükleri çifti durdurmak isteyen diğer müşteriler, şüpheliler arabaya binip kaçmak isteyince engel olmaya çalıştı.
Dha DIŞ ? Araçla kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisini durdurmak için her şeyi yaptılar İngiltere
, (DHA
) ? Hırsızlık yaptığını düşündükleri çifti durdurmak isteyen diğer müşteriler, şüpheliler arabaya binip kaçmak isteyince engel olmaya çalıştı. Aracı süren şüpheli, durmak istemeyince diğer müşteriler ellerine geçirdikleri demirler ve alışveriş arabaları ile arabaya vurdu. Tepkilerle iyice öfkelenen şüpheli, müşterilerin araçlarına çarparak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre Olay İngiltere'nin Rickmansworth bölgesinde yaşandı. Bir süpermarket zincirinden alkol çaldıklarını düşündükleri çifti takip eden diğer müşteriler, araçlarına binen şüphelileri durdurmak istedi. Araçtakilerin ikazlara aldırış etmeyip, geri manevra yaparak bir araca çarpmasının ardından bir kadın müşteri çığlık atınca diğer müşteriler de aracın etrafına topladı. Araca demirlerle ve alışveriş arabası ile vuran müşteriler, şüpheli çifti iyice öfkelendirdi. Tepkilere aldırmayan sürücü gaza basarak park halindeki araçlara çarpıp kaçtı. Polis
aracın kiralık olduğunu ve şüphelilerin araştırıldığını belirtirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:18 Kaynak: DHA
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