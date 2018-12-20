Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Araçta Sıcaktan Ölen Köpeklerini Gömdü, Mahkeme 'Aptallıktan' Ceza Verdi

Dha Dış - Araçta Sıcaktan Ölen Köpeklerini Gömdü, Mahkeme 'Aptallıktan' Ceza Verdi

1 saat önce İlandır

– İngiltere'de yaşayan bir adam, arabasında unutup sıcaktan ölmelerine neden olduğu iki köpeğini soğukkanlılıkla apartmanına taşırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Dha Dış - Araçta Sıcaktan Ölen Köpeklerini Gömdü, Mahkeme 'Aptallıktan' Ceza Verdi, System.String[]
İngiltere'de yaşayan bir adam, arabasında unutup sıcaktan ölmelerine neden olduğu iki köpeğini soğukkanlılıkla apartmanına taşırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İhbar üzerine yapılan araştırma sonrası adam ceza aldı.

Temmuz ayında yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın dışarıda park edilmiş arabasına doğru yürüyor. Ardından arabasından aldığı köpek cesetlerini soğukkanlılıkla apartmanına taşırken görülüyor.

Adamın, çocuklarıyla oynarken, iki köpeğini 26 derece sıcaklıkta 80 dakika boyunca arabasında unutması üzerine ölümüne neden olduğu köpekleri evine yakın bir alana gömdüğü belirtildi.

Sulh Ceza Mahkemesi adama, 850 Sterlin (5 bin 659 TL) para cezası ve balık harici hayvan bakmama cezası verdi. Yerel basın mahkemenin, olayın kasıtlı canilikten ziyade 'aptallıktan' kaynaklandığı için bu cezanın verildiğini yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Apartmandan çıkıp, arabasına doğru yürüyen adam

-Adamın, arabadan ölü köpekleri çıkarması

-Adamın, ölü köpekleri apartmana taşıması - Deniz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:54 Kaynak: DHA

İngiltere, Güncel
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