Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Araştırma: Amerikalılar, İran'a askeri operasyonu destekliyor
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Araştırma: Amerikalılar, İran'a askeri operasyonu destekliyor

1 saat önce

Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerini hedef alan saldırıların ardından yapılan bir ankette, Amerikan halkının, İran'a karşı bir askeri operasyon yapılmasını desteklediği bildirildi.

DHA DIŞ- Araştırma: Amerikalılar, İran'a askeri operasyonu destekliyor, System.String[]
Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerini hedef alan saldırıların ardından yapılan bir ankette, Amerikan halkının, İran'a karşı bir askeri operasyon yapılmasını desteklediği bildirildi.
Statista'nın açıklamasına göre, ABD'ye ait gözetleme 'drone'nunun İran tarafından düşürülmesinden önce 'YouGov' isimli araştırma ve anket şirketi, Amerikalılara, İran'a yönelik bir askeri operasyon hakkında ne düşündüklerini sordu. Araştırmaya katılan Amerikan vatandaşlarının yüzde 47'si, eğer tanker saldırılarının arkasında gerçekten İran varsa, Tahran yönetimine karşı bir askeri operasyonu destekleyeceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 31'i operasyona karşı olduklarını ifade ederken; yüzde 22'si ise askeri seçenek konusunda kararsız kaldı. 
YouGov'un araştırması, askeri operasyon konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında ciddi bir bölünme olduğunu da ortaya koydu. Soruları cevaplayan Cumhuriyetçilerin yüzde 77'si askeri müdahale isterken; bu oran Demokratlarda sadece yüzde 31 olarak gerçekleşti. Demokratların yüzde 50'si saldırıya karşı olduklarını belirtti.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:41 Kaynak: DHA
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantanın yağı da kıymetli! Litre fiyatı 120 euro İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:11:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Araştırma: Amerikalılar, İran'a askeri operasyonu destekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]