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DHA DIŞ- Araştırma: Dünyadaki yeşillenme 20 yıl önce durdu

15 dakika önce

Yeni bir araştırma, dünyadaki bitki örtüsünün giderek azaldığını ve yeşillenmenin 20 yıl önce tamamen durduğunu gösterdi.

DHA DIŞ- Araştırma: Dünyadaki yeşillenme 20 yıl önce durdu, System.String[]
Yeni bir araştırma, dünyadaki bitki örtüsünün giderek azaldığını ve yeşillenmenin 20 yıl önce tamamen durduğunu gösterdi.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, uydu görüntüleri dünyadaki bitki örtüsünün 1980 ve 1990'larda genişlediğini, ancak 20 yıl önce tamamen durduğunu gösterdi.

Scientific American dergisinin aktardığı araştırma bulgularına göre, dünyanın yarısından fazlasındaki bitki örtüsü gelişimi giderek azalıyor. Bitki örtüsündeki gerileme, havadaki buhar basıncındaki azalma ile ilişkilendiriliyor. Araştırmaya göre, 1990'ların sonundan itibaren dünyadaki bitki örtüsünün yarısından fazlası buhar basıncının azalması ve giderek kuraklaşan bir hava ile karşı karşıya kaldı.

'EN BÜYÜK NEDEN: KÜRESEL ISINMA'

Küresel ısınmanın artmasıyla, buhar basıncı azalıyor. Bu da havada tutulması gereken nem miktarını önemli ölçüde düşürüyor. Bu durum,  bitki örtüsü üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.

2010 yılında yapılan bir başka araştırmada da dünyadaki- yeşil alanların artışı 1990'lı yıllarda durdu veya geriye doğru gitmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Bu gerilemenin nedeninin su kaynaklı olduğu açıklanmıştı.

Birçok araştırma, küresel ısınmanın bütün olarak tarım mahsulleri de dahil olmak üzere, bitki örtüsüne olumsuz etki edeceğini gösteriyor. Bu etkilerin giderek kahverengileşen bitki örtüsü ile görülmeye başlandığı belirtiliyor.


Aydın Doğan Vakfı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:51 Kaynak: DHA
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