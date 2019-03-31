Dha Dış – Arazi Yarışında Feci Kaza Kamerada
1 saat önce
Rusya'nın Krasnodar Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı.
Rusya
'nın Krasnodar
Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı. Önce geri kayan araç ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre aşağıdaki ağaçlık alana yuvarlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki rehber ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, yarışı görüntüleyenler tarafından kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Aracın rampayı tırmanmaya çalışması
Geri kayması
Taklalar atması
Yarış öncesi, başlangıç noktasında sürücü ve rehberin poz verdiği anlar
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:39 Kaynak: DHA
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