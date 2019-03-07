Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Arjantin'de Küçük Bir Uçak Ağaçlık Alana Düştü, O Anlar Turist Kamerasında

Dha Dış – Arjantin'de Küçük Bir Uçak Ağaçlık Alana Düştü, O Anlar Turist Kamerasında

15 dakika önce

– Arjantin'de içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak, ağaçlık alana düştü.

Dha Dış – Arjantin'de Küçük Bir Uçak Ağaçlık Alana Düştü, O Anlar Turist Kamerasında, System.String[]
– Arjantin'de içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak, ağaçlık alana düştü. Bölgedeki turistler uçağın düşme anını kaydetti.

Olay önceki gün Arjantin'nin Cordoba kentinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu, Tecnam P2002 Sierra tipi uçak, teknik bir arıza sonrası ağaçlık bir alana düştü. O sırada bölgede olan bir turist kafilesi durumu fark ederek, yetkililere bilgi verdi.

Pilot ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Uçağın düşme anını ise kafiledeki bir turist kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın düşme anı

Yükselen dumanlar

Turistlerin kaza bölgesine koşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:21 Kaynak: DHA

turist, Arjantin, Güncel
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