Dha Dış ? Arjantin'de Küçük Bir Uçak Ağaçlık Alana Düştü, O Anlar Turist Kamerasında
10 dakika önce
Dha DIŞ ? Arjantin'de küçük bir uçak ağaçlık alana düştü, o anlar turist kamerasındaArjantin (DHA) ? Arjantin'de içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak, ağaçlık alana düştü.
Dha DIŞ ? Arjantin
'de küçük bir uçak ağaçlık alana düştü, o anlar turist
kamerasında
Arjantin (DHA
) ? Arjantin'de içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak, ağaçlık alana düştü. Bölgedeki turistler uçağın düşme anını kaydetti.
Olay önceki gün Arjantin'nin Cordoba kentinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu, Tecnam P2002 Sierra tipi uçak, teknik bir arıza sonrası ağaçlık bir alana düştü. O sırada bölgede olan bir turist kafilesi durumu fark ederek, yetkililere bilgi verdi. Pilot
ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Uçağın düşme anını ise kafiledeki bir turist kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:25 Kaynak: DHA
Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Hava Sıcaklıkları, Yarın ve Hafta Sonu Artacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!