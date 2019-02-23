Dha Dış - Arjantin ve Endonezya, 5.0 Büyüklüğünde Depremlerle Sarsıldı
16 dakika önce
– Arjantin ve Endonezya'da 5.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
– Arjantin
ve Endonezya'da 5.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. ABD
Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Ternate Maluku
Adaları'nda ve Arjantin'ın Jujuy eyaletinde El Aguilar bölgesinde 5.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.
Depremlerde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:53 Kaynak: DHA
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