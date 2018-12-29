Dha Dış ? Arkadaşına El Bombası Verdi, Pimini Çekip Kaçtı.. 'El Bombası' Şakası Karakolda Bitti
59 dakika önce
Dha DIŞ ? Arkadaşına el bombası verdi, pimini çekip kaçtı.
Dha DIŞ ? Arkadaşına el bombası verdi, pimini çekip kaçtı.. 'El bombası' şakası karakolda bitti Ukrayna
(DHA
) - Ukrayna'da bir adam, arkadaşının eline verdiği el bombasının pimini çekip kaçtı. Elinde el bombası ile bekleyen adama polisin müdahalesine dair anların görüntüleri yayınlandı.
Olay Dnieper bölgesinde meydana geldi. Bir arkadaşının eline verdiği el bombasının pimini çekip kaçması sonrası büyük korku yaşayan adam, durumu polise bildirdi. Patlama riskine karşı eline sımsıkı tutmaya çalışan adamın imdadına bir süne sonra olay yerine gelen polisler yetişti. Polislerden biri hemen adamın elini tutarak gevşemesine engel olurken; diğer polis adamın ve adamın elini sıkan polisin ellerini koli bandı ile bantladı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları ise çevre güvenliği aldıktan sonra adamın elindeki bombayı alarak inceledi. Yapılan incelemede bombanın boş olduğu anlaşıldı.
Polis, bombayı arkadaşına veren kişiyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Yakalanan adam, arkadaşına 'şaka' yaptığını amacının kötü bir şey olmadığını söyledi. Polis 'şakacıyı' ve arkadaşını gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:21 Kaynak: DHA
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