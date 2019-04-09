Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı

Dha Dış – Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı

1 saat önce

ABD'de bir motosiklet sürücüsü, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyen arkadaşını izlerken, emniyet şeridindeki motosiklete çarparak takla attı.

Dha Dış – Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı, System.String[]
ABD'de bir motosiklet sürücüsü, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyen arkadaşını izlerken, emniyet şeridindeki motosiklete çarparak takla attı.

ABD'de bir grup motosiklet tutkunu, toplu halde otobanda seyrederken, bir motosiklet sürücüsü aracın ön tekerini kaldırarak yolda tek tek üzerinde ilerlemeye başladı. Bu tehlikeli sürüşü emniyet şeridinde seyir halindeyken merak içinde izleyerek ilerleyen bir başka sürücü ise, yine emniyet şeridinde park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada takla atan sürücünün kaskı çıktı ve sürücü hızla yere düştü. Arkadan gelen diğer motosikletleri fark eden sürücü kendini demir bariyerlerin yanına doğru attığı anda bir motosiklet sürücüsü de yerdeki motosikletlere çarparak kaza yaptı.

Motosiklet sürücülerinin hafif yaralı olarak kurtulduğu kaza, gruptaki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü

Onu, emniyet şeridinde ilerlerken izleyen sürücünün kaza yapması (farklı açılardan)

Diğer motosikletlinin zincirleme kaza yapması
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:22 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Motosiklet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, ABD Ordusunu Terör Örgütü İlan Etti Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:15:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Arkadaşının Motosiklette Tehlikeli Sürüşünü İzlerken Kendi Kaza Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]